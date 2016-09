Je zag Ajouad worstelen

De ruzie tussen Ajouad El Miloudi en Patty Brard in Ranking the Stars kwam achteraf gezien wel op een zéér uitgelezen moment. Als ik een notoire complotdenker was, zou ik zeggen dat het opzet was. Een betere aankondiging dan de verwensing 'rot op naar je eigen land' kon de Puberruil-presentator zich niet wensen voor zijn nieuwe programma Ajouad: kaaskop of mocro?, dat afgelopen donderdag begon op NPO3. Daarin zoekt hij nou net uit wat hij eigenlijk is, Nederlander of Marokkaan.



Zo'n ego-reeks is een trend op tv. Sophie duikt in de wereld van botox, Filemon wil een killerbody of worstelt met zijn bekendheid, Eva toert door haar geboorteland Amerika, Halina peinst of ze wel of niet een kind wil en Marlijn (Weerdenburg) stort zich in de dilemma's van 'de dolende dertiger'.



Ik vind het maar een lastig genre. Aan de ene kant denk ik: wéér zo'n BN'er en zijn of haar particuliere probleempje. Wat moet ík ermee? Ik maak me geen zorgen over rimpels, roem of killerbody, heb nooit getwijfeld over kinderen en wás ik alsjeblieft nog maar dertiger. Aan de andere kant: als de BN'er in kwestie open en eerlijk is, leer je als kijker die persoon beter kennen en steek je en passant ook nog iets op over een maatschappelijke kwestie.



De eerste aflevering van Kaaskop of mocro? had als thema liefde. Lastig onderwerp in de Marokkaanse cultuur. Ajouad bezocht een rare dokter die Marokkaanse vrijgezelle jongeren zogenaamd van de duivel verlost. Sprak met twee Marokkaanse homo's en een lesbienne en met Marokkanen die voor een Nederlandse vrouw kozen. Ook vroeg hij zich af waarom het zo lastig is om met Marokkaanse vaders over gevoelens te praten.



Onzin, wierp Ajouads eigen vader tegen. Hij wilde dat best, maar hij merkte juist een taboe bij zijn eigen zoon. ,,Jij klapte dicht.'' En als zijn zoon met een Nederlands meisje thuiskomt, is dat ook geen probleem. Hij zou twéé bossen bloemen kopen.



Daar stond Ajouad. Je zag hem worstelen. Net als met zijn antwoord op de vraag of hij er moeite mee zou hebben als zijn toekomstige zoon of dochter homo of lesbisch blijkt. Ja, antwoordde hij uiteindelijk.



Open en eerlijk, daarmee zit het wel goed. En leerzaam is deze reeks ook. Voor de kijker én voor Ajouad.



