Jean schaamt zich rot en ziet op tegen komende shows

TienertragedieDe wereld van Jean Ghariban (13) is ingestort. Vorige week was half Nederland gek op hem omdat hij zo gevoelig zong bij The Voice Kids, nu wordt hij verguisd omdat zijn net zo hartverscheurende levensverhaal rammelt. Vijf vragen over een tienertragedie in een harde wereld.

1 De belangrijkste vraag. Hoe is het nu met Jean?

De jongen zelf noch zijn moeder wil met de media praten, aldus Aya Selman. Ze is als vrijwilliger actief voor vluchtelingen in Almere en werd na de publicatie in deze krant aangeklampt door de geschrokken moeder om als woordvoerder op te treden. Jean durft voorlopig niet meer op tv te komen, hij schaamt zich dood, weet Selman. De tiener is volgens haar 'kapot, verdrietig en geschokt'. Jean ziet op tegen de reeds opgenomen afleveringen van The Voice Kids die binnenkort op de televisie komen.

Quote Het is te pijnlijk wat hij aan negativiteit over zich heen krijgt, terwijl hij er niks mee te maken heeft Aya Selman 2 Hoe ondergaat hij alle reacties in de sociale media - inclusief haatzaaierij tegen moslims en vluchtelingen?

Volgens Selman spreekt Jean voldoende Nederlands om de teneur van sommige reacties te snappen. Daarbij ook beledigende tweets en mails over moslims, terwijl het hier gaat om een Armeense, christelijke familie. Het is te pijnlijk om te zien en te horen wat hij aan negativiteit over zich heen krijgt, terwijl hij er niks mee te maken heeft, aldus Selman. Jean was superblij na The Voice Kids omdat de deuren voor hem opengingen. Een nieuwe toekomst, iedereen was gek op hem. En nu zijn voor zijn gevoel alle deuren weer gesloten. De aangeslagen jongen krijgt volgens haar goede begeleiding van Vluchtelingenwerk Nederland en van het COA. Misschien dat hij later zelf zijn verhaal wil doen.

3 Waarom zoveel controverse over wat toch ook maar een talentenjacht is?

Er komt veel samen. De kijkers van The Voice Kids en de jury raakten ontroerd door Jeans zang en nog meer door zijn verhaal. Met in het achterhoofd de ellende van de oorlog in Syrië en het weinig benijdenswaardige lot van vluchtelingen gunde half Nederland hem zijn levensvreugde en blijdschap. Nu blijkt diezelfde tiener het lijdend voorwerp in een keiharde vechtscheiding van zijn ouders.

4 Valt RTL/Talpa hier iets te verwijten?

Op zijn minst slordig productiewerk. In een miljoenenshow waarin juist emoties kijkcijfers stuwen moet het meest dramatische verhaal wel kloppen. Nu lijkt een door strikte contracten geketende feelgoodkandidaat te ontwaken in een nachtmerrie. Jan Kees Emmer, voormalig adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf hekelde gisteren in het mediaforum van Radio 1 het 'goedkoop effectbejag' van The Voice Kids waardoor Jean 'voor de bus is geworpen'.

5 Wat zegt RTL/Talpa nu?

Weinig nieuws. Op advies van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) wil de omroep niet ingaan op 'speculaties over zijn achtergrond, in het belang van Jean en zijn familie'. IND begeleidt de asielaanvraag. COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de woonbegeleiding en RTL/Talpa begeleidt Jean met betrekking tot The Voice Kids, aldus de producent.

6 Moeten we Jean maar beter vergeten?

Zeker niet. De jongen kán mooi zingen. Hij is dertien, heeft nog een heel leven voor zich, spreekt Armeens, Arabisch en steeds beter Nederlands. Jean hééft talent. En iedereen gaat natuurlijk kijken, mocht hij straks de finale halen.