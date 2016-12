Jennifer Lopez en Drake dansen intiem op feestje

Bewegende beelden van het liefdadigheidsfeest, waar JLo en Drake behoorlijk intiem dansten, worden sinds een paar uur massaal door andere gasten op Instagram gezet. De twee lieten zich probleemloos filmen en fotograferen en poseerden zelfs voor een foto-automaat in de foyer van de feestzaal. Een enkeling twijfelt overigens over de man met wie Lopez onder de discobol zwiert. ,,Is het Drake of een man die vreselijk veel op hem lijkt'', vraagt iemand zich af.



Rihanna, de ex van Drake, heeft inmiddels Lopez ontvolgd op Instagram. Rihanna en Drake hadden lange tijd een knipperlichtrelatie. Het ene moment leken ze zielsgelukkig, maar even later lag het stel weer flink overhoop. Ook Lopez was aan het daten de afgelopen tijd. Er gingen geruchten over een hernieuwde romance met ex-man Marc Anthony met wie ze een zoontje en dochtertje heeft. Jennifer kwam deze week zelf op de proppen met een veelzeggend kiekje waarop te zien is hoe ze met een gelukzalige blik op haar gezicht in de armen van Drake ligt. Ook de rapper heeft het fotootje op sociale media gedeeld.