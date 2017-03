Jennifer Lopez op vakantie met vriend Alex Rodriguez

De New York Post plaatst foto's van de twee op een bootje in het Caribisch gebied. De krant weet te vertellen dat het stel met een privéjet naar eiland Great Guana Cay vloog, en daar snel een boot pakte naar hun eigen villa op een luxe-resort. Een insider laat weten: ,,Het is nog pril, maar ze zijn erg dol op elkaar." Volgens de Post, die het stel met de bijnamen J.Lo en A-Rod heeft omgedoopt tot J-Rod, is de romance al enkele maanden aan de gang.



Jennifer werd recentelijk nog gelinkt aan rapper Drake. Eerder was ze getrouwd met Marc Anthony en had ze een aantal jaar een relatie met haar achtergronddanser Casper Smart. Alex had eerder iets met Hollywoodsterren Madonna, Kate Hudson en Cameron Diaz.