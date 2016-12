Jeroen van der Boom covert zichzelf na positieve reacties

Vanwege de enthousiaste ontvangst van de concertbezoekers, besloot Jeroen de single nieuw leven in te blazen. ,,Het is bijzonder om te zien dat een plaat, zoveel jaar later, dit teweeg kan brengen," zegt de zanger. ,,Werd de tijd maar teruggedraaid Live in Ahoy is voor mij het bewijs dat muziek tijdloos is."



De single kwam oorspronkelijk eind 2010 uit en werd een top 10-hit in de Single Top 100. Vorig jaar bracht Jeroen ook al een live-versie uit van een cover van Claudia de Breij's Mag ik dan bij jou. Die zong hij destijds tijdens Toppers in Concert in de Arena.