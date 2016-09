Jeroen van der Boom 'soms echt in paniek' om Dance Dance Dance

,,Ik ben ineens heel kwetsbaar en kon soms zelfs even echt in paniek zijn'', vervolgt Van der Boom zonder ironie. ,,Ik kan níet dansen, maar had gelukkig ook ontzettend veel lol.''



Het koppel - dat het in de danswedstrijd opneemt tegen onder andere Kees Tol en Annemarie Keizer, Antje en dochter Romy Monteiro en Inge de Bruijn en Ferry Doedens - ging ruim een maand voor de opnames van het programma in training. ,,Ik vond het ook doodeng'', zegt Dany. ,,Maar je kan zeggen over ons wat je wilt, we zijn wel heel fit geworden. In dat opzicht komen we zonder kleerscheuren uit deze strijd. En het is voor een goed doel!''



Voor het goede doel

Het echtpaar Van der Boom koos net als de overige dansparen voor een liefdadigheidsinstelling aan wie het te winnen geldbedrag van 100.000 euro na de finale wordt overhandigd. De nerveuze Jeroen: ,,Wij kozen voor het borstkankeronderzoek van het KWF. Tijdens de pittige momenten denk je: mensen die ernstig ziek zijn, die hebben het pas zwaar. Kom op!''



Overigens dansen de andere koppels voor 25.000 euro voor hun goede doel.



Kinderdroom

Voor actrice Robin Martens, die meedoet met haar GTST-collega Buddy Vedder, is Dance Dance Dance meer dan een stoere uitdaging. ,,Als professional dansen in videoclips, dat was een kinderdroom van mij'', vertelt ze. ,,Ik heb het best ver geschopt met dansles tot ik op mijn 15de mijn enkelband verrekte. Door die blessure kon ik lang niet meer dansen.''



Martens koos uiteindelijk voor het acteren. ,,Maar dansen staat daar nog steeds boven'', biecht ze eerlijk op. ,,Dat is altijd zo geweest. Wie weet wat Dance Dance Dance nog brengt. Op danstour met een hele crew, dat lijkt me nog steeds geweldig!''



De jury bestaat, net als het vorige en door Pip Pellens en haar vriend Pim gewonnen eerste seizoen, uit Dan Karaty, Igoné de Jongh en Timor Steffens. En zij zullen zich wat kritiek geven betreft, niet inhouden.





Karaty: ,,Ik was gechoqueerd hoe goed de vorige deelnemers waren. De lat ligt dus hoog. Ik verwacht veel.'' En professioneel danser en choreograaf Steffens: ,,Maar de kandidaten verwachten door het niveau van seizoen 1 ook meer druk. Je ziet veel nervositeit. Soms blokkeert het zelfs even hun plezier. Ja, wij zijn kritisch. Maar dat zijn ze zeker ook op zichzelf.''



Dance Dance Dance, zaterdag, 20.00 uur, RTL 4.