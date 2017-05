Jessie Jazz viert vrijheid in bikini en de fans van Maan

VrijheidsbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: we smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity's. Vandaag staat Showbytes in het teken van Bevrijdingsdag. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Igone blijft maar dansen

De dans van Nationale Ballet-danseres Igone de Jongh staat vanavond in het teken van de vrijheid. Het Opera Ballet met de vriendin van regisseur Thijs Römer wordt vanavond uitgezonden op NPO1.

Roel vlagt

Advies van Roel van Velzen: neem het ervan vandaag. ,,De vlag uit!''

De vlag uit! We kunnen vieren dat we vrij zijn. Neem het er van vandaag! 🇳🇱 #5mei Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 May 2017 om 6:06 PDT

Maan en fans

The Voice-winnares Maan de Steenwinkel is naar Rotterdam afgereisd voor een bevrijdingsfeestje. Een groepje fans staan gelukzalig op een selfie die Maan in hoogsteigen persoon maakte. Met extra credits voor de man in blauw.

Credits to the man in blue for making this pic complete 💙 LOVE FOR THE FANS 💙#Bevrijdingsdag #Rotterdam Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 May 2017 om 6:28 PDT

Vrijheid in bikini

Model Jessie Jazz Vuijk deelt een bikinikiekje op het strand ter ere van Bevrijdingsdag. ,,Vrijheid is... in iedere situatie jezelf zijn, sterk houden van (wie je maar wilt), dapper zijn, je eigen weg gaan en nog zoveel meer", schrijft de Rotterdamse blondine erbij. Jessie heeft duidelijk behoefte aan een beetje zon: ook gisteren deelde ze een kiekje van zichzelf in zwemoutfit.

Freedom is.. Being yourself in every situation, love deeply (and whoever you like), being brave, walking you own path and so much more🙏 #bevrijdingsdag #freedom Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 May 2017 om 4:17 PDT

Manuel lakt zich suf

Presentator Manuel Venderbos plunderde de make-uplade van zijn vrouw op zoek naar rode, witte en blauwe nagellak. Het resultaat van zijn laksessie is een fraai gemanicuurde hand in de nationale driekleur, die hij vol trots op Instagram deelt.

#vrijheid 🇳🇱 #omjenagelstelakken Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 May 2017 om 0:54 PDT

De fiere vlag van Daphne

Ook in huize Krajicek-Deckers wordt vandaag stilgestaan bij Bevrijdingsdag. Daphne deelt een foto van de 'fiere vlag' die namens het gezin prijkt bij hun huis in Muiderberg. Ze maakt het geheel af met een hartje.

Nederland viert de vrijheid! Fiere vlag in Muiderberg 💙 #vaderland #bevrijdingsdag2017 Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 May 2017 om 0:42 PDT

Ode aan George Michael

Dj Frank van der Lende vliegt vanochtend geheel in stijl naar vier Bevrijdingsfestivals om samen met zijn oma haar verhaal over de oorlog te vertellen. Ter ere van zijn bezoekjes heeft hij zijn pilotenbril afgestoft en een T-shirt met de beeltenis van George Michael aangetrokken. #stylegod schrijft hij er - heel bescheiden - bij.

Lekker uitwaaien met Sanne

Actrice Sanne Vogel waait vandaag even lekker uit aan het water samen met vriend Melchior. De tortelduifjes maakten een selfie, die Sanne op Instagram voorziet van een toepasselijke tekst. ,,Vandaag vieren we dat we hier in ons land mogen zijn wie we zijn. Dat we in vrede leven. Daar ben ik zo ongelooflijk dankbaar voor."

Happy Bevrijdingsdag!!! #5mei Vandaag vieren we dat we hier in ons land mogen zijn wie we zijn. Dat we in vrede leven. Daar ben ik zo ongelooflijk dankbaar voor. Het is iets wat helaas niet vanzelfsprekend is op de de wereld. Het is iets wat we vaak voor lief nemen. Daarom vind ik dagen als vandaag en de herdenking van gister heel belangrijk en ben ik onwijs trots om in een land te leven waar we stil staan en feest vieren! Wat gaan jullie doen vandaag?? Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 May 2017 om 23:19 PDT

V-teken

Presentator Klaas van Kruistum deelt vol trots een tekening van zijn 9-jarige dochter. Het meisje tekende een gekleurde vrouw met blond haar tegen een achtergrond van rood, wit en blauw. Klaas: ,,DIT is vrijheid. Een tekening van onze dochter die met het V-teken van deze gekleurde vrouw met bewust blond haar wilde zeggen dat vrijheid in Nederland echt voor iedereen is."