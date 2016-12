Jett Rebel: Ik was in één klap verliefd op mijn kat

13. Welk lied ontroert je?

,,Tangled up in Blue van Bob Dylan raakt me elke keer. Een liefdesverhaal dat eindigt met de zinnen I'm still out on the road/Heading for another joint (Ik ben nog steeds op weg/Op weg naar de volgende zaal). Dat molt gewoon elke keer, omdat het het leven van de muzikant zo mooi verwoordt. Ook als je je verschrikkelijk voelt na bijvoorbeeld een verloren liefde, pak je de dag erna je koffer in op weg naar de volgende show.''



14. Waar heb je het meeste spijt van?

,,Dat ik niet eerder ben gestopt met blowen. Mijn vader heeft vaak wijze woorden gesproken: 'Geniet van de spannende dingen van het leven, maar wel met mate. Anders komt er een dag dat je het nooit meer kunt doen.' En die dag is op mijn 25ste al gekomen. Vind ik echt jammer. Want ik houd zo van goede wijn, port of whisky. Ik hoef echt niet meer dronken te worden, maar die lekkere smaak mis ik.''



15. Wat is je lievelingsgerecht?

,,Stoofgerechten. Vooral goulash. Maak ik allemaal zelf. Haal ik 's ochtends alle ingrediënten in huis en trek er een dag voor uit om het vlees te laten stoven.''



16. Wie is God voor jou?

,,Boeddha. Ik ben geen boeddhist. Hoogstens een leerling. Maar als ik bid, bid ik tot Boeddha. Ik lees zijn lessen en leef daar zoveel mogelijk naar. Het spreekt me aan dat het boeddhisme meer een manier om naar de wereld te kijken is, dan een strak omlijnde religie.''



17. Heb je moeite met ouder worden?

,,Wat ik vooral vrees, is het verdwijnen van creativiteit. Vrijwel alle artiesten waren op hun best van hun 25ste tot hun 35ste. Daarna moet je echt geluk hebben, wil je nog een magische plaat maken. Ik wil dat geluk zo graag afdwingen, zodat ik op mijn 50ste geen kerst-cd hoef te maken om mijn dagen te vullen.''



18. Waar bracht je de laatste drie zomervakanties door?

,,Ik ben in Indonesië geweest. En in Marokko. Maar begin december was ik drie weken op vakantie in Amsterdam. Ik heb er jaren gewoond, maar dat werd me te druk. Te veel prikkels. Nu ik permanent op de Veluwe zit, was het heerlijk om weer even in Amsterdam te zijn. Ik ben elke dag koffie gaan drinken met oude vrienden.''



19. Welk moment wil je nóg een keer beleven?

,,De eerste keer dat ik m'n kat MacGyver zag. Hij was toen nog zo lief en klein. Ik was in één klap verliefd. We wonen nog steeds samen.''



20. Hoe verras je je partner?

,,Ik heb geen liefdespartner. Maar mijn ex-vriendin heb ik goed in de watten gelegd, hoor. Ik ben overdreven romantisch. Serenades en zo. Die breng ik haar nog steeds trouwens. Of we weer bij elkaar komen? Misschien ooit.''



21. Wanneer ben je zelf voor het laatst verrast?

,,Toen ik na een lange tijd een vriendin van me weer zag. Ik wist dat ze zwanger was, maar om haar ineens met een dikke buik te zien, was echt magisch, man. Ik schoot ervan vol.''



22. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten?

,,Anna Nooshin. Ken je die niet? Ze is modeblogster en lingerie-ontwerpster en hartstikke sexy. Het zou toch moeten lukken om haar binnen 24 uur van mijn charmes te overtuigen? Ik vraag me wel af of ze me überhaupt kent trouwens. Hoewel ik er laatst achter kwam dat we dezelfde kapper hebben!''



23. Met wie zou je zeker geen 24 uur willen worden opgesloten?

,,Geert Wilders. Ik kan niemand bedenken die politiek verder van me af staat. Een van mijn nummers, Blonde Like You, gaat over hem. En over Donald Trump trouwens.''



24. Wanneer was je het laatst onder invloed?

,,Een halfjaar geleden. De dag voor ik stopte met blowen, heb ik zoveel joints gerookt als ik kon. Echt een gigantische berg wiet was dat. Nadat ik me nog één een avond suf had gerookt, hoef ik nooit meer. Hoop ik.''



25. Wat doe je tijdens een slapeloze nacht?

,,De films van acteur Corey Feldman bekijken. Echt geniaal zijn die. Dream A Little Dream is m'n favoriet, maar ook The Goonies en Stand By Me zijn fantastisch.''



26. Wanneer hebt je voor het laatst gehuild?

,,Toen ik twee weken terug tijdens een concert Tangled up in Blue speelde.''



27. En wanneer heb je voor het laatst de slappe lach gehad?

,,Je kunt beter vragen: wanneer had je die niet? Op dat traantje van Tangled up in Blue na, lach ik de laatste tijd alleen nog maar. Zo goed voel ik me.''