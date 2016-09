Jim Carrey slaat terug: Dood Cathriona was buiten ieders schuld om

,,Wat een vreselijke schande. Het zou makkelijk zijn voor me om in een achterkamertje te verdwijnen met de advocaat van deze man en te zorgen dat dit allemaal ophoudt, maar er zijn momenten in het leven waarin je moet opstaan en je eer moet verdedigen tegen het kwaad in de wereld'', laat Carrey in een verklaring aan People weten.



,,Deze harteloze poging om de vrouw van wie ik hield uit te buiten, tolereer ik niet. Ze had al problemen voordat ik haar ontmoette en haar tragische einde was buiten ieders schuld om.''



Illegaal

Volgens Burton, die ten tijden van White's dood nog officieel met haar getrouwd was en een rechtszaak heeft aangespannen tegen Carrey, zou de Ace Ventura-acteur zijn bekendheid gebruikt hebben om illegaal de pillen te kopen die een einde maakten aan het leven van de 30-jarige White.



Carrey had sinds 2012 een knipperlichtrelatie met White. Op haar begrafenis liep hij in gedachten verzonken mee in de stoet achter haar kist aan.