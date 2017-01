Jim harst zichzelf en Yolanthes babybuikje

Jim harst zichzelf

Voor de film Onze Jongens moest Jim Bakkum in de rol van een stripper duiken. Naast de vele uren in de sportschool en het trainen van zijn dansmoves was er ook nog een pijnlijk ritueel dat hij moest ondergaan. Jim deelt een filmpje waarin hij namelijk voor een scène zichzelf moest harsen. Bij de beelden waarop hij een stuk borsthaar verwijdert, schrijft hij niet voor niks: ,,De hel."

Gerard is ziek

Mocht Radio 2-dj Gerard Ekdom gisteren nog voor de derde keer de Zilveren Radioster voor beste mannelijke radiomaker ophalen, vandaag kon hij niet acte de présence geven bij zijn ochtendshow. De populaire presentator is geveld door een griepje en daarom nam Wouter van der Goes zijn programma over. En Gerard? Die deelt op Instagram een kiekje met een nachtkastje vol anti-griepmiddelen.

Lief briefje voor Sanne

Vanavond is de tweede liveshow van The Voice of Holland en voorafgaand aan die uitzending heeft coach Sanne Hans een lief briefje gehad van een pupil uit haar team. Op het kaartje dat de blondine deelt op Instagram schrijft talent Kirsten dat 'ze zich geen betere coach had kunnen wensen'. Toch hoopt ze dat Sanne haar gewoon de waarheid zegt als ze niet presteert. ,,Dan moet je me gewoon uitschelden, goeie tv ook."

Klaas het ijs op

Beroepsgrappenmaker en presentator Klaas van der Eerden is in de Noordhollandse gemeente Waterland samen met zijn broer het ijs op gegaan. Hoewel het bevroren water onder hun voeten kraakt, kunnen ze er goed over schaatsen. ,,Het ken net", zegt hij met een knipoog. ,,Het is heel erg eng, maar ik doe het gewoon."

Yolanthes babybuikje