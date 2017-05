Jimmy Kimmel presenteert Oscars nog een jaar

,,Jimmy bewees, vanaf zijn openingsmonoloog tot aan een finale die we ons nooit voor hadden kunnen stellen, dat hij een van de beste presentatoren in de Oscar-geschiedenis is", zei Cheryl Boone Isaacs, voorzitter van The Academy. De uitreiking van de Oscars eindigde eind maart in chaos, toen de verkeerde winnaar van de Oscar voor beste film bekend werd gemaakt. Niet La La Land, maar Moonlight won de belangrijkste prijs van de avond.

Juiste envelop

Jimmy hoefde niet lang na te denken toen hij werd gevraagd de uitreiking van de prestigieuze filmprijzen ook volgend jaar aan elkaar te praten. Hij noemt het presenteren van de Oscars een hoogtepunt in zijn carrière en is dankbaar dat hij weer is gevraagd. ,,Als je denkt dat we er dit jaar aan het einde een potje van hebben gemaakt, wacht dan maar op wat we in petto hebben voor de negentigste jubileumshow."



Ook op Twitter verwees Jimmy nog naar de chaos van de afgelopen uitreiking. ,,Bedankt The Academy dat ik ben gevraagd de Oscars weer te presenteren (ervan uitgaande dat ik de juiste envelop heb geopend)." De negentigste uitreiking van de Oscars vindt plaats op 4 maart.