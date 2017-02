Jinek is niet te stoppen: recordaantal kijkers

Het is de derde keer dat Jinek meer dan een miljoen kijkers trok. De eerste keer was in januari 2015 na de aanslag op Charlie Hebdo, de tweede keer begin vorige maand. Jinek profiteert de laatste weken van de teruglopende kijkcijfers van RTL Late Night. Die talkshow trok gisteravond 625.000 kijkers.



Sinds Jinek terugkeerde begin dit jaar scoort ze goed met haar talkshow. Afgelopen week kreeg ze nog veel complimenten voor hoe ze omging met 'lastige tafelgast' Jules Deelder. Haar collega Wilfred Genee, die eerder kritisch op haar was, zei dat ze gegroeid is. Tv-kenner Bert van der Veer sprak over een legendarische uitzending.



Het best bekeken programma van de dinsdag was het NOS Journaal van 20.00 uur. Dat trok 2,37 miljoen kijkers. Opgelicht volgt met 1,64 miljoen kijkers op de tweede plaats, De rijdende rechter maakt met 1,61 miljoen kijkers de top drie compleet.