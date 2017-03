Jochem hint op mollenactie en zwembadbabe Geraldine

Geraldine viert de zomer

Het is 1 maart en dat betekent: lente, en dus bijna zomer. Vergezeld door opblaasbare zwembaddieren, waaronder een flamingo, een zwaan, een eenhoorn en een orka, luidt Geraldine Kemper (27) de zonnige seizoenen in. Vanuit het buitenland welteverstaan, want de BNN-presentatrice is in Zuid-Amerika voor het programma 3 Op Reis.

Tunnelvisie?

Jochem van Gelder (53) ziet in het bos al de eerste tekenen van de lente. ,,Door de herfstbladeren heen melden zich de eerste krokussen weer. Alsof het nooit winter is geweest", schrijft de Wie Is De Mol?-kandidaat bij de foto waarop paarse krokussen tussen de herfstige bruine bladeren uitsteken. Of zou zijn focus op de grond een hint zijn, en is de presentator al die tijd al stiekem de Mol? ,,Ik kom persoonlijk je gazon maaien (geen letters)'', klinkt het ook nog eens over een speciaal veilingitem op de Wie is de Mol?-fandag.

Floortje, wat ben je mooi!

Het is vandaag Nationale Complimentendag en daar geniet Floortje, de poes van soapie Ruud Feltkamp (27), ook van. ,,Floortje, wat zit je haar mooi!" aldus Ruud tegen zijn beestje.

Kat Carlo verstoort de ochtend

Het mag vandaag dan wel de eerste klimatologische lentedag zijn, Carlo Boszhard (47) kon maar moeilijk met zijn dag beginnen. De boosdoener van zijn luie ochtend? Carlo's spinnende kater Pep. ,,Ik kwam er vanochtend moeilijk uit", schrijft de RTL-presentator bij de foto waarop hij en zijn huisdier nog lekker liggen te knorren.

De uil van Dave

Dave Roelvink heeft inmiddels al heel wat tatoeages, maar de 23-jarige dj heeft nog lang niet genoeg van de inktnaald. Op Instagram deelt de zoon van Dries Roelvink een foto waarop de enorme uil die hij op zijn borst heeft staan verder wordt ingekleurd. Hoe zal het eindresultaat eruit zien?

Broertjes Asporaat

Jandino Asporaat is dol op zijn jongere broertje en tevens manager Kenneth. De 36-jarige comedian-presentator deelt een foto van zichzelf samen met zijn bloedverwant. Hoewel Jandino zijn vrienden al snel 'bro' noemt, is dit zijn echte 'bro'.

Luxe ontbijtje voor Nikkie