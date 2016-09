Jochem Myjer aangehouden en frisse pillen voor Nielson

Bij Carolien is het gras groener

Hartsvriendinnen en collega-actrices Carolien Karthaus-Spoor (28) en Marly van der Velden (28) delen allebei een zonnig strandkiekje. Opvallend genoeg is het gras bij Carolien letterlijk een stuk groener en schijnt de zon op haar foto net iets feller. Het lijkt erop dat de blondine met Instagram-filters in de weer is geweest, waar Marly koos voor puur natuur.

Jochem Myjer aangegehouden

Cabaretier Jochem Myjer (39) is vandaag op Schiphol door de marechaussee aangehouden omdat hij per ongeluk het paspoort van zijn dochtertje had meegenomen. ,,Het gebeurt ook altijd bij dezelfde mensen. Iets met kermis in m'n hoofd'', aldus Jochem, die een noodpaspoort kreeg om toch verder te kunnen reizen naar Kroatië.

Frisse pillen voor Nielson

Zanger Nielson (26) , die op 2 september in Dordrecht trouwde met zijn jeugdliefde Hanna, geniet met zijn vrouw van een huwelijksreis op Bali en daar weten ze wel hoe je kersverse bruidsparen moet verwennen. Het stel kreeg in een hotel ter opfrissing twee pillen, die na te zijn ondergedompeld in water veranderden in handdoekjes. ,,Een fris systeempje'', meldt Nielson bij een Instagramfilmpje.

Simon voert discussie met hond

Zanger Simon Keizer (32) heeft een verhitte discussie met zijn kleine rakker Bobbi. Hoewel Simon in gehurkte houding de hond toespreekt, lijkt deze zich er weinig van aan te trekken. De chihuahua ligt op zijn rug en het ziet er niet naar uit dat hij van plan is om daar verandering in te brengen.

Lisa Lois bezoekt tandarts

Het bezoeken van de tandarts is voor velen een ware kwelling. Zo ook voor Lisa Lois. De 29-jarige zangeres en haar vriend zijn aan de beurt voor - waarschijnlijk - controle. ,,Joepie! we mogen weer..." schrijft de brunette ietwat gefrustreerd bij een foto.

Patty duikt zwembad in

Presentatrice Patty Brard (61) heeft wat verkoeling nodig en besluit daarom een duik in haar zwembad te nemen. La Brard deelt een romantisch kiekje met haar man waarop ze - zo lijkt - geen bikinitop draagt. ,,Nachtzwemmen, ik houd ervan!'', aldus de brunette voordat ze gaat slapen.

Bridget trots op jarige zoon Mees