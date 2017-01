Johan Vlemmix trekt zich terug uit Tweede Kamerverkiezingen

Partij van de Toekomst stopt per onmiddellijk met de verkiezingscampagne. ,,Ondanks de wervelende reacties, de media aandacht en de meestal enthousiaste reacties op onze spraakmakende campagne hebben wij niet het gevoel dit huidige verkiezingsjaar de ambitieuze vijf kamerzetels te gaan halen”, aldus Vlemmix.



Eén van de standpunten van de partij is juist om kleine politieke partijen met minder dan vijf zetels niet deel te laten nemen in de Tweede Kamer, maar in een hiervoor speciaal in te richten ‘Advieskamer’. ,,Er zijn inmiddels ontzettend veel kleine partijen die mee willen doen aan de komende verkiezingen, wij willen met onze terugtrekking het juiste voorbeeld geven en anderen te motiveren het ook te doen.”