John Buijsman: Stokoud maar fitter dan ooit

Op het bureautje van John Buijsman (63) staat naast zijn laptop een lege kop en schotel. Die is hij niet vergeten af te wassen, het zijn attributen die goed van pas komen bij het instu­deren van de choreografie voor de musical De Marathon. Want al repeteert hij zes dagen per week voor de voorstelling die 19 maart in première gaat, ook thuis is hij er druk mee in de weer. ,,Anders krijg ik het niet onder de knie.''



In de musicalversie van het filmhit over vier Rotterdamse automonteurs die de marathon willen lopen om hun bijna failliete garage te redden, zet choreograaf Daan Wijnands de acteurs flink aan het werk. Hij laat ze dansen met kaarten terwijl ze aan het klaverjassen zijn. De kop en schotel komen langs in de scène van het verjaardagsfeestje. ,,Dan doet iedereen wat anders en moet je de maat tellen, maar tussendoor moet je ook nog je tekst geven. Dat kunnen m'n harses niet aan'', zegt Buijsman, die de rol van Gerard speelt. In de film werd die vertolkt door Stefan de Walle. Zelf maakte Buijsman ook deel uit van de filmcast, maar toen had hij een bescheiden bijrol.



Conditie

De ras-Rotterdammer pakt zijn telefoon erbij en laat een filmpje van de repetitie zien, waarin hij en zijn collega's de loopbanddans oefenen. Hij maakt z'n meters, zoveel is duidelijk. ,,De echte marathon ga ik niet doen. Ik zie mezelf niet in zo'n stretchbroek hijsen en een rondje lopen.'' Wel is hij fitter dan ooit. ,,Ik zag er een beetje tegenop, maar we hebben nu alles al eens geoefend en ik haal het. Maar als ze me 100 meter hadden laten hardlopen voor de auditie, was ik het niet geworden.''



Sporten deed hij nooit. ,,Ik heb voor het eerst van mijn leven conditie. Ik kreeg een rugafwijking op mijn twaalfde, de ziekte van Scheuermann, en moest stoppen met honkbal. Tegenwoordig moet je juist sporten met die aandoening, maar ik mocht het niet.'' Hij gniffelt. ,,Ik zat drie jaar geleden in een Deense thriller en daarvoor moest ik een auto uit springen en achter iemand aanrennen. Bij de tweede take zei de regisseur al dat ik maar in de auto moest blijven zitten. Het zag er niet uit.''



Het is niet alleen zwoegen op de pasjes. Het stuk grijpt hem aan. Zo kwamen de tranen vorige week toen hij als zijn personage Gerard 'dood moest liggen'. Zijn toneelzoon moest zijn schoenen uittrekken, en daar kwam het besef dat zijn eigen zoon er over een tijdje ook zo bij zal staan. ,,Dat hakte er enorm in'', vertelt Buijsman. ,,Soms moet je iets voor het eerst spelen en vliegt het je ineens aan. De week daarvoor stond ik in een onderbroek op het toneel, terwijl een 'arts' vertelde dat ik uit­gezaaide slokdarmkanker heb. Ik ben 63, dan kun je dat zomaar krijgen. Daar moest ik ook van huilen.''



Lees verder onder de foto