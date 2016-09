John de Mol: Presentatoren SBS nog niet goed genoeg

Volgens John de Mol, zo vertelde hij vanavond in De Wereld Draait door, geeft hij SBS regelmatig formats van grote tv-shows zoals The Next Boy/Girl Band dat sinds kort op de buis is. De eerst aflevering van die talentenjacht trok zo'n 500.000 kijkers. ,,Daar ben ik nog niet tevreden over, maar ik denk dat het programma nog kan groeien. De eerst aflevering werd matig bekeken, omdat het buiten warm was. De jonge doelgroep zat op dat moment niet voor de televisie maar lekker buiten.''



De formatbedenker volgt de ontwikkelingen bij SBS op de voet. ,,De zender is er nog lang niet'', aldus De Mol. ,,Er is nog een lange weg te gaan. Het is een kwestie van veel proberen en geluk hebben.'' De SBS-programma's die uit het tv-laboratorium van De Mol komen doen het volgens hem 'goed'. ,,Ze scoren vaak beter dan het zendergemiddelde.'' Oftewel, zo zou kunnen worden geconcludeerd uit zijn woorden, beter dan programma's die SBS in eigen beheer ontwikkelde of aankocht.



Linda

De Mol, zo zei hij, heeft het nieuwe format The Story of My Life (waarin BN'ers met behulp van topgrimeurs jaren ouder worden gemaakt en worden geïnterviewd door Linda de Mol) bewust niet aan SBS gegeven. ,,Daar zit namelijk niemand aan wie ik de presentatie zou toevertrouwen.'' Of het niveau van de SBS-presentatoren in zijn algemeenheid wellicht te laag is? Daarover hield De Mol zich op de vlakte. ,,Wel als het gaat om een format als The Story of My Life.''



Dat RTL4-programma (vanavond is de eerste aflevering met Wesley en Yolanthe Sneijder) is volgens De Mol al verkocht aan 6 of 7 landen. ,,Nog voordat het is uitgezonden.'' Hij verwacht het format aan tientallen landen te kunnen slijten. ,,Het is relatief goedkoop te maken. Heel anders dan bijvoorbeeld The Voice: een duur format.''