John Hurt stond altijd garant voor kwaliteit

Hurt imponeerde in talloze films. Vooral zijn vertolking in het drugsdrama Midnight Express (1978) als een sterk vermagerde drugsverslaafde in een Turkse gevangenis was weer onvergetelijk. Ook in de verfilming van de klassieker 1984 van George Orwell over een totalitaire staat was hij formidabel.



In zijn nadagen speelde Hurt mee in enkele Harry Potter-films en de laatste Indiana Jones-film. Hoewel zijn aandeel soms bescheiden was stond Hurt altijd garant voor kwaliteit.



Zijn privéleven was ook hectisch. Hij trouwde vier keer, een van zijn echtgenotes kwam bij een auto-ongeluk om het leven. Ook vertoefde Hurt graag in het gezelschap van stevige drinkers als Peter O’Toole, Richard Harris en Oliver Reed.



Hurt zal nog in enkele films te zien zijn. Onder meer in Jackie, de biografische film over de vrouw van John F. Kennedy die binnenkort in Nederland in première gaat.