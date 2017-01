John Jones verdrietig: 'En dat noemt zich een vriend'

Spreekbuis van de roddelpers

,,Toen mijn moeder stopte met drinken en gezonder ging leven, werd onze band weer hechter. Eric had zich in de tussentijd in haar leven geworsteld. Hij zag in mij een bedreiging, dacht dat ik hem bij haar - zijn speeltje - weg wilde houden. Dat was niet zo, ik vond het fijn voor mijn moeder dat ze een goede vriend had die midden in de nacht nog voor haar klaarstond.''



,,Later ontdekte ik dat hij een spreekbuis was van de roddelpers. Zo achterbaks. Over hoe ze er aan toe was na de grote attaque. Over hoe hij de verhuizing naar verzorgingscentrum Flesseman had geregeld, terwijl hij hooguit een doos heeft gesjouwd en wij, de familie, de rest deed. Over dat ik mijn moeder nooit bezocht - dat deed ik zeker, maar liever niet als hij er was.''



,,Daar was ma niet bij gebaat, al die verhalen in de bladen. Dan kun je jezelf toch geen vriend noemen? Het was puur aandachttrekkerij. Er begonnen ook spullen te verdwijnen....