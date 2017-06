John Kraaijkamp doet stem raceauto in animatiefilm Cars 3

Ook cabaretier Rob van de Meeberg is toegevoegd aan de Nederlandse stemmencast, zo maakte distributeur Disney vandaag bekend. De 72-jarige cabaretier spreekt de stem in van Doc Hudson, die terugkeert in het derde deel. De stem van Doc in de originele Engelse versie is ingesproken door Paul Newman. De acteur overleed in 2008, maar de makers hadden nog tientallen uren met ongebruikt materiaal dat Newman had ingesproken voor het eerste deel uit 2006. Hierin speelde Doc Hudson een hoofdrol.