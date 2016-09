Johnny de Mol lijmt gezinsbanden op onbewoond eiland

Zo werkte het eten van vieze dingen op de lachspieren van de deelnemers én presentator, vertelt Johnny aan BuzzE. ,,Als iemand loog, moest er iets vies worden gegeten. Dat was grappig om te zien."



Voor Family Island reisde Johnny met vier gezinnen af naar een onbewoond eiland in de Indische Oceaan. Een onhandelbare puber maakt deel uit van elk huishouden, op het eiland moet de verstoorde familieband worden hersteld. ,,We hebben veel spellen gedaan waarin vertrouwen en communicatie op de eerste plaats stonden", legt Johnny uit. Hij was 'een luisterend oor en zorgde af en toe voor een komische noot', een team van coaches en psychologen ging met de gezinnen aan de slag.



Zeiken om niks

Volgens de presentator was het noodzakelijk af te reizen naar Indonesië voor de opnamen van Family Island, dat vanaf vanavond te zien is op RTL 4. ,,Daar ben je echt ontheemd. Er is geen wifi, je bent in een andere omgeving, een ander klimaat en echt ver van huis. Op bijvoorbeeld Ameland denk je toch: ik stap op de boot en ben zo weer thuis. Dat ging nu niet."



De hoge temperatuur viel niet bij alle pubers in goede aarde. ,,Ze liepen te zeuren dat het zo warm was, dat de zon zo fel was, dat ze zoveel zweetten... Ze zaten te zeiken om niks." Met het geklaag van de tieners rekenden Johnny en de crew makkelijk af. ,,We hebben de rollen even omgedraaid. Alle spullen waar de crew mee moest slepen, hebben we om de pubers gehangen zodat ze konden voelen hoe zwaar het was voor de cameramensen, geluidsmensen en andere crewleden. Maar zij klaagden niet."



Stiefvader

Johnny schrok zelf ook van de beelden die thuis bij de gezinnen werden gemaakt. Daarin is te zien dat de ontspoorde pubers, allemaal tussen de veertien en negentien jaar oud, met meubilair smijten, stelen en gewelddadig zijn naar hun ouders. Zo bont maakte Johnny het zelf nooit. ,,Ik ben opgegroeid bij een liefdevolle, strenge Deense stiefvader. Bij hem hoefde ik dit soort dingen niet te proberen."



Ook na 2,5 week met losgeslagen pubers op een eiland wil Johnny nog graag kinderen. ,,Het ligt vaak ook aan de ouders. Kinderen hebben behoefte aan regelmaat, stabiliteit en duidelijke regels. Zolang je zelf maar steady en standvastig bent en een team vormt met je partner."