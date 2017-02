Johnny de Mol probeert erfenis veilig te stellen

,,Nog één kort vraagje of je daar even naar zou willen kijken in de partijendinges, daar staat nu dat als je iets erft dat het dan nog zwaarder wordt belast, dat is voor mij niet zo gunstig", grapt Johnny in een video die vandaag verscheen op de Facebookpagina van Klaver. ,,Die man die heeft al zo hard gewerkt en daar heeft hij al weet ik niet hoeveel belasting over betaald en dan wordt het nog een keer belast."



,,Een klein beetje zwaarder", suste Klaver. ,,Maar we gaan er wel hele leuke dingen mee doen. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen." De politicus grapte dat hij wel wat kon regelen. ,,Ik maak gewoon een uitzonderingsclausule voor je." Daarop gaf Johnny toe dat zijn bedje gespreid is. ,,Ik kom denk ik niks tekort hoor."



Johnny en Jesse spraken ook over serieuzere zaken, zo vertelde de presentator over zijn reizen naar Lesbos. Op het Griekse eiland zag Johnny met eigen ogen hoe zwaar vluchtelingen het hebben. ,,Toen ik voor het eerst terugkwam uit Lesbos wilde ik mijn RTL-contract het liefst in de prullenbak gooien", vertelde Johnny. ,,Toen de woede wat was gezakt, bedacht ik: ik kan veel meer bereiken als ik blijf doen wat ik doe."