Johnny Depp: Ik ben geen acteur, ik ben leugenaar

Video Katy Perry schrijft geschiedenis: Roar tien miljoen keer over toonbank

22 juni Katy Perry heeft met haar hit Roar een RIAA Diamond Song Award te pakken. Dat betekent dat het nummer ruim 10 miljoen keer is verkocht, als download of als fysiek exemplaar. Het is de derde keer dat de zangeres de award van de Amerikaanse platenindustrie in de wacht sleept.