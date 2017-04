Johnny Depp verwikkeld in miljoenenstrijd met ex-management

Opvolger 'Meisje in de Trein' door recensenten afgemaakt

18:44 Het schrijven van een opvolger van een bestseller is niet gemakkelijk. Iedereen keek dan ook reikhalzend uit naar het tweede boek van Paula Hawkins, auteur van Het Meisje in de Trein. Maar internationale critici zijn het er gezamenlijk over eens: In het Water is lang niet zo goed als het debuut van de Britse schrijfster.