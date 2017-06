Joke Bruijs: Laat mij maar entertainen

InterviewZe ontvangt in oktober haar ouderdomsuitkering, maar voor Joke Bruijs is AOW slechts een administratieve mijlpaal. ,,Mijn Frits moest me zeggen dat ik al 50 jaar in het vak zit.” In haar Rotterdam jubileert ze zondag met een galaconcert.

Vanzelfsprekend viert ze haar jubileum in haar geboortestad, want Rotterdamser dan Joke Bruijs krijg je ze niet.

Aanvankelijk stond het gala 7 mei op het programma, maar dat was de dag waarop haar club Feyenoord de landstitel tegen de nietige stadgenoot Excelsior zou behalen. Dat werd dus schuiven.

Volledig scherm Joke Bruijs en haar man Frits. © Shody Careman ,,Nou, dat hebben we gezien. Wat een drama (Feyenoord verloor met 3-0, red.). Ik keek bij vrienden, had een fles champagne meegenomen. Die ging ongeopend mee naar huis.”



Met 25 juni heeft de zangeres en comédienne (65) meer dan vrede. ,,Het is de verjaardag van mijn moeder. Tien jaar geleden overleed ze, maar ik heb het idee dat ze er zondag gewoon bij is.”



Overigens: alle genodigden waren van harte bereid de datum te verzetten. ,,Natuurlijk is Gerard Cox er, maar dat verbaast niemand. Ron Brandsteder zei: ‘Waar ik ook zit - voor Bruijs kom ik naar huis'.

Ron zingt Everybody loves somebody van Dean Martin, daar verheugt hij zich enorm op. In de revues van André van Duin wilde hij ook altijd zingen, maar dan zei Dré: ‘Schei uit zeg, komt niks van in'.''

Acteur en presentator Jan Kooijman - ‘Mijn zoon uit Goede Tijden Slechte tijden, een mooie man en een fijne gozer’ - is er, met wie ze Up where we belong van Joe Cocker en Jennifer Warnes zingt. En speciaal uit de Verenigde Staten maakt zangeres Madeline Bell, een ‘echte vriendin’, haar opwachting.

Joke Bruijs debuteerde als 15-jarige (!) bij het VARA Dansorkest, maar ze had er toen al een ‘carrière’ opzitten.

,,Ik deed in de eerste klas van de lagere school al mee met het afscheid van de zesdeklassers. Ja, hoor Bruijs stond er weer bij. Ik moest zingen, op dat podium staan.”

Ze was 13 toen ze aan een talentenjacht meedeed in Rotterdam, gepresenteerd door Jos Brink. Ze zong Als jij maar wacht, de Nederlandse versie van Non ho l’età van Gigliola Cinquetti, de winnende Italiaanse inzending van het Songfestival in 1964.

Joke ‘Jopie’ Bruijs werd afgetekend eerste, maar rekende niet op een bezoek van de Arbeidsinspectie. ,,Ik had gelogen dat ik 15 was. Ik mocht niet meedoen met de landelijke finale, maar hield er wel een platencontract aan over.”

'Lekkere meid'

Dat ze de muziek in zou gaan, waarbij ze zich tevens ontwikkelde tot actrice en cabaretière (Mini & Maxi, Don Quishocking, de Mounties, André van Duin) was in huize Bruijs bepaald geen verrassing. Vader Bruijs zat in de kranenbouw, maar zong bovendien in een close harmony-groep met Johnny Hoes.

,,Ik hoorde pas na de dood van mijn vader - hij werd slechts 48 - dat hij vreselijk trots op me was tegenover collega’s. ‘Ik heb een lekkere meid thuis die zo goed zingt…’ Hij was niet zo’n prater, het heeft me zo goed gedaan.

,,Ik heb drie broers: Kees, Flip en Jan. Ik ben de jongste en dus werd er gezegd: Jij wordt zeker enorm verwend door die jongens. Nou, ik dacht het niet. Het was bij ons een mannenhuishouden - ma en ik hingen er een beetje bij. We kookten en deden de afwas. De rest zat op z’n kont naar voetbal te staren.

,,De zondag was natuurlijk vreselijk. Wilde je iets zeggen, was het meteen: ‘Sssst…’ En als je koffie neerzette hoorde je: ‘Ga eens opzij joh.’ Ja, ik heb soms een zusje gewenst.

,,M’n broers zeiden nooit: Jopie, wat heb je mooi gezongen. Het was altijd: ‘Als we niks zeggen, is het goed.’ Lekker Rotterdams ook. Daardoor, realiseerde ik me later, ben ik er gekomen. Je leert van je af te bijten, met beide benen op de grond te staan, te knokken.”

Op haar nieuwste album, niet geheel toevallig Young at Heart getiteld, zingt Joke Bruijs Amerikaanse klassiekers op haar eigen wijze.

Geproduceerd door slagwerker Frits Landesbergen, haar huidige partner en leider van de North Sea Symphonic Big Band Orchestra dat het gala muzikaal omlijst, klinkt ze heerlijk jazzy en swingend als in haar beste jaren.

Frits Landesbergen, met wie ze al weer 14 jaar samen is, is na Gerard Cox en Boris Bayer de derde man in haar leven. ,,Ik heb met allemaal nog steeds fantastisch contact. En die drie mannen onderling ook. Enig toch?''

Ze heeft een ‘heerlijk leven waar niets aan mist'. Joke Bruijs: ,,Nee, ook geen kinderen. Ik houd van kinderen, maar ik ben er niet voor op de wereld gezet. Laat mij maar entertainen, er zijn véél betere moeders. Gek genoeg had mijn moeder dat ook. Ze had er vier, maar, zei ze, vroeger kréég je kinderen. Je nam ze niet.

,,Ik ben voor het eerst onbevlekt oma geworden, want de oudste zoon van Frits heeft een kleine, Jolien van één. Dat is echt een droppie.''

Prestatie

Ook fysiek voelt Joke Bruijs nog ‘meer dan patent'. ,,Frits moest tegen me zeggen dat ik 50 jaar in het vak zit. Ik realiseerde me dat niet. Heb ik het gewoon te druk voor. Aan de andere kant: is een halve eeuw nou opmerkelijk in dit prachtige beroep? Vijftig jaar aan de lopende band in de fabriek, dat is een prestatie.”

Tien jaar geleden werd bij haar borstkanker geconstateerd - de schrik van haar leven. ,,Ik heb mazzel gehad. Kijk naar mijn goede vriendin Sandra Reemer. Bij mij werd een voorstadium ontdekt tijdens een bevolkingsonderzoek. En van thuis weet ik: stemmen en een bevolkingsonderzoek, dat zijn rechten waarvoor onze voorouders op de barricaden hebben gestaan.