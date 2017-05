Joke Bruijs nodigt Feyenoord uit voor galaconcert

De Rotterdamse steunt de club op weg naar het kampioenschap. ,,Het leven moet gevierd worden, als onze jongens onverhoopt niet winnen dan verdienen we een borrel, als we wel winnen dan vieren we samen het Rotterdamse feestje van de eeuw op 25 juni", aldus de zangeres.



'The First Lady of Rotterdam' zit dit jaar 50 jaar in het vak. Dat viert ze op 25 juni met een galaconcert in De Doelen Rotterdam. Gedurende de avond passeren al haar muzikale, theatrale en privé hoogtepunten de revue. Maar ze zal er niet alleen staan, er zullen ook gastoptredens zijn van Ron Brandsteder, Madeline Bell, Jan Kooijman en natuurlijk Gerard Cox.