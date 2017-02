Joling woest om verspreiden Paay-filmpje: knieschijf eruit schieten

Ook in Gerlos, waar Joling op dit moment verblijft voor een korte skivakantie, zijn de expliciete beelden van Paay het gesprek van de dag. ,,Met ongekende verbazing word ik door heel veel mensen bestookt met het filmpje." Hij neemt het op voor de polderdiva. ,,Wat iedereen in zijn of haar privéleven doet moet hij of zij zelf weten. Alhoewel ik Patricia zelf nog niet heb gesproken moet het voor haar zelf en haar familie verschrikkelijk zijn."



Joling roept dan ook iedereen op het filmpje niet te verspreiden. ,,Dit is in en in triest." Voor degene die het online heeft gezet en verspreid, heeft de entertainer flinke maatregelen in petto. ,,Ik hoop dat ze goed worden gestraft. Ik zeg een paar jaar in de gevangenis of de knieschijf eruit schieten."