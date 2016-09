Jong duo verovert harten met ontroerende dans bij Superkids

Op het nummer Somebody That I Used To Know van Gotye doen ze hun dansdiscipline, een combinatie van moderne dans en hiphop. Met hun dans willen ze een verhaal vertellen en mensen raken én dat lukt. Eerder wonnen ze al de regionale editie van de Kunstbende, die ook werd gewonnen door onder meer Claudia de Breij, Jan Kooijman, Trijntje Oosterhuis en Martin Garrix.



Het leven van het tweetal bestaat uit dansen. Minke is elke dag 4 uur bezig met trainen. Armaty is 10 uur per week in de dansschool te vinden. Ze kwamen bij elkaar door hun trainer, waar ze allebei in eerste instantie niet op zaten te wachten, maar nu blijken ze een goed duo te zijn. In de wandelgangen van het programma vragen ze zich al af of er meer speelt tussen de 2 pubers.



De eerste aflevering van Superkids werd afgelopen week bekeken door 1,2 miljoen kijkers. De aflevering met Minke en Armaty is vanavond om 20.40 uur te zien.