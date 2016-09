Josje Huisman en het leven na K3

,,Het idee om iemand anders in het gezicht te meppen, staat me totaal niet aan, maar het is wel een fysieke uitdaging vanwege het uit­houdings­vermogen."



Als jongste in een gezin van vijf koestert Josje de familieband. En ze heeft meer tijd om die aan te halen. ,,Twee weken geleden hadden we nog een familieweekend in een boerderij in Drenthe met mijn ouders, twee broers en twee zussen en aanhang. Ik vond het geweldig om op te groeien in een groot gezin en ik heb altijd gezegd: dat wil ik later ook. Het lijkt me nog steeds gezellig, maar ik weet niet of het realistisch is. Ik ben nu 30, heb nog niemand en vijf is wel heel veel. Maar je weet nooit. Als het eenmaal klikt, kan het snel gaan."



Vooralsnog is Josje happy single. ,,Als je bekend bent, schrikt dat sommige mannen af. De aandacht, het gespeculeer, ik denk niet dat dat voor iedereen even aangenaam is. En je wilt toch rustig de tijd nemen voor elkaar. Nee, ik ben nu niet aan het daten, ben nu vooral even met mezelf bezig, maar 't giet zoals 't giet zeggen ze in Drenthe. En als de verliefdheid komt, dan zal ik hem zeker niet tegenhouden. Dan laat ik me erdoor overspoelen en meeslepen. Niets mooiers dan dat, want ja, zo romantisch ben ik wel."