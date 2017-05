Journalisten kunnen elkaar wel schieten

De spannendste boeken van 2017 zijn weer bekend

7:00 Handschrift van de duivel van Donald Nolet (TRC/Cargo), Later als ik dood ben van Ilse Ruijters (The House of Books), Nemesis van Simon de Waal (Lebowski), Samen van Anita Terpstra (Cargo) en Tot stof van Felix Weber (Boekerij) zijn genomineerd voor De Gouden Strop 2017, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek. De jury, onder leiding van Anniko van Santen, koos deze thrillers uit 83 inzendingen. Van Santen:,,Ik heb flink wat nachtrust ingeleverd.”