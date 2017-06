Jury in zaak Bill Cosby in tranen tijdens proces

Meerdere juryleden in de zaak tegen Bill Cosby hebben het niet droog gehouden tijdens hun beraad. Dat heeft één van hen, de 21-jarige Bobby Dugan, gisteren verteld in een interview op de Amerikaanse televisie.

,,Het moeilijkste moment was denk ik toen vier mensen in de kamer in tranen waren", herinnerde hij zich. ,,En één persoon was aan het ijsberen op de gang, zichtbaar ontsteld." Volgens het jurylid was het gebrek aan bewijs uiteindelijk de reden dat de jury er niet uitkwam. Dat zij daardoor hun oordeel moesten geven op basis van alleen verklaringen van twee mensen die elkaar tegenspraken, was enorm frustrerend.

Dugan is het eerste lid van de jury die zich met naam en toenaam liet interviewen. Eerder gaven twee juryleden anoniem verklaringen, maar die liepen erg uit elkaar; de eerste persoon vertelde dat er slechts twee mensen geloofden in de onschuld van Cosby, terwijl de verdeeldheid volgens het tweede anonieme jurylid groter was. Dugan willigde in zijn interview het verzoek van de rechter om geen uitspraken te doen over de stemming van anderen in.

Schuldig

Het jurylid was wel open over zijn eigen oordeel; hij wilde Cosby schuldig verklaren. De geluidsopnames van een verklaring die Cosby gaf in 2005 trokken hem over de streep. ,,Toen ze hem vroegen: 'zou je het woord instemming gebruiken', zei hij: 'dat woord zou ik niet gebruiken'. Toen had ik zoiets van: je zegt het nu toch eigenlijk zelf man."