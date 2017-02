Justin Bieber en man van Pineapple Pen-viral werken samen

Mede dankzij Bieber scoorde Piko Tato vorig jaar een enorme YouTube-hit met Pen Pineapple Apple Pen. Het filmpje met een simpel liedje over een pen, appel en een ananas is inmiddels meer dan 115 miljoen keer bekeken. Dat succes wordt nu ook commercieel uitgebuit met een reclamefilmpje.



In de commercial komt het meisjesidool langs op een Japanse school. Als hij een klaslokaal inloopt staat daar Piko Taro als docent, net als in het eerdere clipje gehuld in een tijgerprintpak. Op het bord valt te lezen dat hij de leerlingen Pen Pineapple Apple Pen uitlegt. Bieber kan natuurlijk niet achterblijven en helpt de Japanner nog even.