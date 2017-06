Justin Bieber: Ik ga nooit meer de bak in

Kleuter North West krijgt privéopleiding van 25.000 euro

19 juni Kim Kardashian en Kanye West hebben diep in de buidel getast voor een exclusieve privékleuterschool voor hun 4-jarige dochter North. Voor het kleuterklasje in Los Angeles betalen de Amerikaanse celebs een slordige 25.000 euro per jaar. Alles om de kleine meid met zoveel mogelijk bagage naar Elementary School (groep 3 t/m 8 in Nederland) te kunnen sturen.