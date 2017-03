Justin Bieber in gezicht geslagen met golfclub door Ed Sheeran

In een interview vertelt Sheeran over 'what the fuck'-momenten in zijn leven. Één daarvan is het incident met Justin Bieber. De twee verbleven in Japan toen ze besloten naar een goedkope bar toe te gaan. ,,Hij dronk gewoon water, maar ik werd dronken", vertelt het rossige popidool. ,,Het volgende moment waren we op de golfbaan en lag hij op de grond met een golfbal in zijn mond. Hij vroeg me de bal daaruit te slaan."



Sheeran kreeg behoorlijk de zenuwen van het moment. ,,Ik dacht: Fuck, ik moet heel zorgvuldig richten als ik ga slaan." Toch ging het mis. ,,Ken je die momenten in films dat iemand geslagen wordt en je zo'n nepgeluid hoort bij de klap? In het echt hoor je gewoon een doffe plof, een beetje misselijkmakend."



De beveiliger van Bieber was niet blij met de actie van Sheeran. ,,Hij keek me met een horrorblik aan. Ik had Justin recht in zijn kaak geslagen met de golfclub." Hoe het uiteindelijk afgelopen is en of het tweetal naar een ziekenhuis is gegaan, vertelt het interview niet. Wel concludeert Sheeran dat dit zeker een van zijn 'what the fuck'-momentjes uit zijn leven was.