Justin Bieber: Je bent pas cool als je in je broek plast

Nadat ettelijke Amerikaanse sites foto's en zelfs een filmpje van de natte plek hadden gepubliceerd, kwam het wereldberoemde idool zelf met een gepaste reactie op Instagram: een foto van het vermeende plasongelukje naast een soortgelijk kiekje van acteur Adam Sandler die ooit een hoofdrol speelde in de romantische filmkomedie Billy Madison. Het personage Billy loopt, zonder daar erg in te hebben, op een kinderboerderij rond met een donkere plek in het kruis van zijn jeans. Bieber schreef bij de fotomontage: 'You ain't cool unless you pee your pants' (vrij vertaald: je bent pas cool als je in je broek plast).



Na een tsunami wilde speculaties over wat Justin zou zijn overkomen, kwam de zanger vandaag met een korte verklaring op sociale media. Zo stelt hij op Twitter dat hij tijdens het rijden door Hollywood een bloemetje kreeg van een fan. En vervolgens ging het mis met die ruiker. Veel problemen had de ster niet met zijn natte broek, want hij bleef er geruime tijd mee rondlopen. ,,Het interesseerde me eigenlijk niet dat ik keihard werd uitgelachen.'' De showbizzsites houden overigens enig wantrouwen, omdat er in het voertuig van Bieber helemaal geen bloemen lagen.