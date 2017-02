Justin Bieber maakt Pinkpop toekomstbestendig

Een trend die gekeerd moest worden. Want hoewel de sterren zorgden voor een stormloop op kaarten, vertroebelde de trend het zicht op langetermijnsucces. Voor een festival is het belangrijk jonge bezoekers vroeg aan zich te binden. Die blijven bij goede ervaringen trouw aan het evenement waaraan ze goede herinneringen hebben. En daarbij is Bieber een stadionartiest die Pinkpop ongetwijfeld een uitverkochte editie bezorgt.



Behalve zakelijk is de ontwikkeling ook eenvoudiger te verklaren. Een populair festival als Pinkpop moet - in tegenstelling tot alternatievere collega's als Lowlands of Down the Rabbit Hole - simpelweg meebewegen met de hitparades. Uiteraard is voor bands als Green Day en Kings of Leon, die afgelopen jaren geen Top 40-hits scoorden, nog een groot publiek, maar affiches die met de jaren op elkaar gaan lijken, zijn slecht voor een festival.