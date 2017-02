Justin Timberlake en Sting zingen bij uitreiking Oscars

Justin Timberlake zingt zijn hit Can't Stop The Feeling, het nummer uit de animatiefilm Trolls. John Legend zingt twee nummers uit de film La La Land: City of Stars en Audition (The Fools Who Dream).



Sting zal zijn nummer The Empty Chair zingen. Dat nummer staat op de soundtrack van de HBO-documentaire Jim over de in augustus 2014 onthoofde Amerikaanse journalist James Foley. Het duet How Far I'll Go uit de Disneyfilm Vaiana wordt vertolkt door Lin-Manuel Miranda en de 16-jarige Vaiana-stemactrice Auli'i Cravalho.



Voor het eerst sinds decennia is de Oscaruitreiking live te zien op een open kanaal in Nederland. Net5 heeft de exclusieve tv-rechten in handen. Voorheen waren de Oscars sporadisch live te zien op abonneezender Film1.



Wie warmloopt voor de 89ste uitreiking van de belangrijkste filmprijzen ter wereld, moet wel zijn nachtrust opgeven: de show, gepresenteerd door de Amerikaanse komiek Jimmy Kimmel, vindt (Nederlandse tijd) plaats in de nacht van 26 op 27 februari tussen 02.30 en 06.00 uur 's ochtends. De volgende dag is een samenvatting te zien om 17.00 uur.