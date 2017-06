K-otics Anna Speller bevallen van meisje

,,Ze is er", liet Anna weten aan Shownieuws. Wanneer ze precies is bevallen is nog niet duidelijk. Volgens Shownieuws is Anna twee weken na haar uitgerekende datum bevallen.

Anna, een van de zangeressen van K-otic, maakte in januari bekend in verwachting te zijn. Ze is sinds vorig jaar zomer samen met Jesse, die ze leerde kennen via Facebook. Gepland was de zwangerschap niet, maar desondanks zat Anna op een roze wolk. In februari maakte ze bekend een meisje te krijgen.