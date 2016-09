Kan de tv na 65 jaar beter met pensioen?

Ik heb voor mijn drieluik 65 jaar tv, tijd voor pensioen? een afspraak met Alexander Klöpping, dat eigenwijze kereltje dat Matthijs van Nieuwkerk bij de digitale les houdt. Onlangs zag ik hem nog aan de DWDD-tafel. Hij kwam met een drone. Die liet hij vliegen boven Toscane of Ouderkerk en daar werd hij heel blij van. Alexander kan heel mooi heel blij zijn. Dan gaat Alexander in de voorspellingsmode: straks worden we allemaal achtervolgd door onze eigen drone. Echt waar?



Alexander Klöpping is een spannende mix tussen een dromer en een ziener. Om een ziener te zijn moet je natuurlijk wel eerst dromen. Ik ga met Alexander de discussie aan. Hij heeft een punt als hij stelt dat de traditionele televisiezenders in hun afhankelijkheid van reclame slechte service leveren. Bijvoorbeeld: eergisteren had DWDD 1,2 miljoen kijkers, gisteren 1,4. Maar hoeveel dezelfde kijkers zijn dat? Ik moest denken aan Rad van Fortuin, die oude versie, met Hans van der Togt, acht jaar te zien op RTL4. Toen wisten de kijkers echt wel welk wasmiddel te gebruiken. Het rad hield op met draaien.



'Mijn' tv

Maar Alexander en ik zijn het oneens over de overlevingskansen van die goede, oude televisie, wat tegenwoordig 'lineaire' televisie heet. Tv-kijken aan de hand van de programmagids. Niet on demand, niet uitzending gemist, gewoon het 8 Uur Journaal om acht uur. Zo kijkt Alexander geen tv, en die kant gaat het uit, stelt hij. De cijfers geven hem steeds meer gelijk.



Ik heb (vind ik) twee sterke argumenten voor mijn stelling dat 'mijn' tv gaat blijven. De eerste is dat die ouderwetse televisie zich gaat aanpassen. Zo zijn live talkshows echt het leukst live, maar dat geldt ook voor voetbalwedstrijden of The Voice. En waar de social media (Twitter voorop) het nieuws snel, kort en rauw brengen, heeft de televisie de schone taak te duiden serieus te nemen. De diepte in, historisch perspectief bieden, voedsel voor meningsvorming.



Voor mijn tweede argument vlucht ik in een citaat. 'Elke keer datzelfde rondje, van Instagram naar Facebook naar Twitter naar WhatsApp. Het is soms zo'n oorlog in mijn telefoon. Die constante stroom van informatie die door een trechter op mij af lijkt te komen, daar is een mens niet voor gemaakt.' Was getekend: Gwen van Poorten, presentatrice bij BNN, 26 jaar.



Keuzestress is dat gaan heten. Het mag dolle pret zijn in de snoepwinkels van Netflix of YouTube, maar het is ook wel zo prettig wat piketpaaltjes in je leven te hebben. Half elf: Humberto. Elf uur: Pauw. Hoef je eens even geen beslissing te nemen, want dat doe je de hele dag al.