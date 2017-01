Kanshebbers AD Publieksprijs Musical Awards bekend

RTL reageert op klachten over 'verziekte' uitzending Nationaal Vuurwerk

15:45 De vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam was tot verdriet van veel kijkers alleen klein op televisie te zien. In plaats daarvan kwamen er bekende Nederlanders groot in beeld met hun nieuwjaarswensen. Volgens RTL was het een noodgreep: door de hevige mist was het zicht op het vuurwerk minimaal.