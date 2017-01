'Karen laat mensen ook nu nog huilen'

Ze werd niet ouder dan 32 en met haar overlijden verloor de popmuziek de vrouwelijke icoon van de easy listening muziek. Karen Carpenter (1950-1983) en haar broer Richard (1946) vormden de Carpenters, het Amerikaanse duo dat in de jaren 70 mondiale hits had met (They long to be) Close to you, We've only just begun, Jambalaya (On the Bayou) en Yesterday once more.



De zangeres overleed aan een hartstilstand als gevolg van de eetstoornis anorexia nervosa, maar vergeten werden de Carpenters met hun kristalheldere vocalen, unieke geluid en welhaast perfect geproduceerde platen nooit. Toni Lee geldt als dé vertolkster van het werk van Karen Carpenter. Vocaal, maar ook uiterlijk is de Britse nagenoeg een replica van de Amerikaanse zangeres, waaraan haar jeugdige verschijning bepaald meehelpt.



Vanaf morgen is zij op tournee in ons land met de voorstelling We've only just begun, vernoemd naar een van de vele Carpenters-successen. ,,Het programma is bovenal een ode aan Karen Carpenter'', zegt Toni Lee. ,,Het is voor fans een weerzien met de fantastische zangeres die ze was en voor jongeren wellicht een kennismaking met muziek die tot de populairste uit de jaren 70 behoort. De Carpenters waren goed voor de verkoop van ruim 100 miljoen platen."