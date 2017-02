Karin Bloemen blijft om zichzelf lachen

Ze constateerde ooit op het podium dat met het klimmen der jaren 'alles naar beneden gaat, behalve je tandvlees...' Karin Bloemen (56) beziet het bestaan met de opgewekte mismoedigheid die haar eigen is, gekruid met een krachtige dosis zelfspot. Maar toch. ,,Het klinkt misschien truttig, maar ik ben dankbaar dat ik er nog ben en het me goed gaat. Op mijn leeftijd neemt het verdriet om je heen almaar toe. Kanker, dementie, de dood.... Mijn zusje was 49 toen ze overleed, mijn oudste zus 33. Mijn vader werd niet ouder dan 44. Dan tel je elke dag je zegeningen. Ik ben 25 jaar samen met mijn man Marnix, met wie ik al mijn programma's maak, heb twee prachtige dochters, een zoon. En een heerlijk vak dat me zeer gelukkig maakt." De comédienne en zangeres heeft 'nog even snel een make-upje' opgedaan, oogt allesbehalve de middenvijftiger die ze is. Bovendien is ze 15 kilo kwijtgeraakt. Lachend: ,,Zegt iemand tegen me: je hebt een maagband, hè? Een maagband?! Ik zou het niet durven, zo'n ingreep." Wijzend op borst en buik: ,,Dit is mijn werkgebied. Daar zit mijn adem, mijn steun, mijn gezondheid en kracht. Als ik dat ondermijn, kan ik als zangeres wel inpakken. Kijk, ik ben nog steeds gewoon een grote, zware meid. Ik merk het aan mijn voeten, enkels, knieën. Ik moet mezelf soms echt in gang zetten, oppassen dat mijn gewicht me niet belemmert. Ik tennis elke week, sta soms te hijgen als een molenpaard. Maar na afloop voel ik me het einde. O ja, denk ik dan, daar was bewegen voor. Om je zo lekker te voelen." Plaatselijk talent Volle Bloei heet haar nieuwe personalityshow, een voorstelling over 'ambities, carrière en keuzes maken.' Ze blikt er in terug op haar eigen, rijke loopbaan op een wijze die typerend voor haar is: altijd in de weer met beginnende vakgenoten om haar beroep door te geven. Tijdens elke voorstelling van haar theatertournee, die tot in elk geval juni 80 optredens omvat, ruimt ze plaats in voor een plaatselijk talent tussen de 16 en 25, dat zich voor een volle zaal presenteert en derhalve deel uitmaakt van de show. ,,Ik laat aan de hand van hen ook mijn eerste stappen zien. Ik kan veel aan, maar als ik een meisje met staartjes speel, wordt het karikaturaal, een persiflage. Dan voelt het publiek niet ik wat ik bedoel." Lees verder onder de foto

Trucjes

En zo geeft ze op het podium in levenden lijve 'les' aan de jonge gasten. ,,Wat doe je als je daar staat met je handen? Geef ze een opdracht, zeg ik. Doe alsof je een sinaasappel vasthoudt. Waar moet je naar kijken als je gespannen op de bühne staat voor zo'n groot publiek? Nou, kijk de zaal in, zoek een denkbeeldig iemand. Technische trucjes die je jonge mensen kunt meegeven."



Daarnaast is Karin Bloemen ook in workshops bezig met begiftigde jongens en meisjes. In Talent Centraal, een opleidingsprogramma dat door ABN/AMRO wordt gefinancierd, neemt ze acht talenten onder handen. ,,Ik voel hun leergierigheid en ambitie. Die bezat ik ook. Ik begeleid hen zangtechnisch en choreografisch - of het nu musical, popmuziek of cabaret is. Voor die kinderen is het een heerlijke luxe, want je bent al 200 euro per uur aan een pianobegeleider kwijt. Het resultaat presenteren we traditioneel op de Uitmarkt. Niet zelden krijgen ze een stageplek bij producties van Stage Entertainment, dat ook meewerkt."



Zelf stond ze aan het begin van haar carrière voor een helse keuze. ,,Mijn zangleraar zei: u bent heel goed mevrouw Bloemen...' Het ging tussen het conservatorium of de kleinkunstacademie. Ik koos voor de laatste, veilige optie. De emotie die gepaard gaat met klassieke muziek was mij te heftig. Ik stond niet sterk genoeg in mijn schoenen. En dus werd het de lach en lichtheid, humor en relativeringzin. En daar binnen zoek ik naar de schoonheid: het mooiste liedje, de mooiste zin...''



Stuiteren in bed

,,Nog steeds raakt klassieke muziek mij diep. Dat ik in het tv-programma Maestro mocht dirigeren... Geweldig. Ik lag 's nachts in bed nog te stuiteren op het Dies Irae uit het Requiem van Verdi. 'Zeg, lig eens stil', bromde Marnix naast me. Als de sopraan Maria Callas zingt heb ik geen verweer. Een stem die door mijn ziel snijdt. Als die muziek in de auto op staat vind ik mezelf op weg naar huis ineens terug in Amersfoort. Waar ben ik, denk ik dan? Nou, in elk geval compleet van de wereld."



Natuurlijk, voegt ze er bijna verontschuldigend aan toe, valt er in haar nieuwste productie ook veel te lachen. Zo speelt ze een Russische entertainster die een carrière achter de rug heeft in Moskou. ,,Ze maakte daar de leukste grappen, behalve over Poetin natuurlijk. Trouwde een Nederlandse man en treedt nu hier op. Maar, merkt ze, in Nederland kan helemaal niks meer. Grappen over huidskleur, religie, Zwarte Piet zijn taboe...Wij wijzen altijd met dat vingertje naar anderen, maar in het land waar het hardst werd gelachen is het steeds vaker stil. Wij konden altijd gieren om onze eigen ellende. Dat leerden we van de joden: ik lach, zodat ik niet hoef te huilen. Als God had gewild dat we ons beledigd moeten voelen over grappen over het geloof, had hij ons wel langere tenen gegeven. En schat, zeg nou zelf: als we stoppen om onszelf te lachen, houdt het leven op."



Speellijst: www.labloemen.nl