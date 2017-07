Kate Blachett schittert in nieuwe Thor-film

Cate Blanchett en Michelle Pfeiffer zijn binnenkort beiden te zien in een Marvel-film. Blanchett speelt schurk Hela in Thor: Ragnarok, die in november verschijnt. Pfeiffer is Janet Van Dyne in Ant-Man And The Wasp, die volgend jaar zomer in de bioscopen draait. Dat is bekendgemaakt tijdens beurs Comic Con in San Diego.