Kate Middleton toont kunsten als barvrouw

Victoria keek te diep in het glaasje bij ontmoeting David

12:09 Voormalig 'Spice Girl' Victoria Beckham (42) heeft in een brief aan haar 18-jarige zelf een boekje open gedaan over haar verleden. In de brief, die is gepubliceerd in de Britse Vogue, schrijft ze onder andere dat ze een beetje dronken was toen ze haar man David Beckham ontmoette.