Katie Price blundert met levering make-upspullen

Step up-actrice Tricia dood aangetroffen in gestolen auto

19:55 Amerika is in de ban van de geruchtmakende moord op de 46-jarige actrice Tricia McCauley die in 2006 samen met Channing Tatum bekend werd door haar rol in de dansfilm Step-up. McCauley vertrok zondag met haar auto naar een kerstetentje bij vrienden in Washington maar kwam daar nooit aan. Volgens de politie is ze vandaag dood aangetroffen in haar Toyota Scion. Er wordt uitgegaan van een misdrijf.