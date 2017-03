Katja: Mijn opwindende boek is met één hand te lezen...

,,We zijn in Nederland best een beetje preuts. Het is jammer dat er nog zo weinig over seks wordt gesproken. Ook binnen relaties gebeurt dat onvoldoende. Best vreemd eigenlijk, want na een fijne sekspartij of ordinaire avond komt je juist dichter bij elkaar'', aldus Katja die tegenwoordig een relatie heeft met de Amsterdamse chefkok Freek van Noortwijk. Daarvoor was ze getrouwd met acteur Thijs Römer.



De actrice droeg in het programma een paar pikante epistels voor, maar kreeg volgens eigen zeggen niet de vrije hand van de DWDD-redactie om echt heftige passages voor te lezen. Dus hield ze het redelijk netjes. Maar ze zei nog wel dat ze hoopt dat mensen het tijdens het lezen van Verboden Vruchten zó warm krijgen dat ze één hand voor andere doeleinden gaan gebruiken. ,,Dat heb ik ook eens gedaan...'' En: ,,Er hangt in Nederland nog nauwelijks seks in de lucht. Dat kan veel beter. Bij mij hangt het voortdurend in de lucht.''



Katja is volgens haar uitgever de perfecte ambassadeur om erotische parels uit de wereldliteratuur te selecteren. ,,Als open geest en ultieme levensgenieter beleeft zij de wereld op een intens niveau, gaat zij uitdagingen aan en maakt zij dingen mee waarvan de gemiddelde mens alleen kan dromen'', stelt de uitgever in een aankondiging van het boek.