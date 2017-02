Katja Schuurman koopt voormalige echtelijke villa op

Hadewych als 'lelijk snoepje' naar Oscars

12:54 Hadewych Minis (40) loopt zondag in een jurk van ontwerper Edwin Oudshoorn over de rode loper bij de uitreiking van de Oscars. ,,Het klinkt raar maar ik zie er een beetje uit als een snoepje, waarbij je waarschijnlijk denkt: o, wat lelijk. Maar misschien valt het dan alleen maar mee als je het ziet", zei de actrice vandaag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10.