Katja vindt leven 'fucking mooi' en premature baby Pauline weer thuis

Katja's leven is 'fucking mooi'

Katja Schuurman en haar vriend, de Amsterdamse topkok Freek van Noortwijk, genoten vanmorgen in de hoofdstad van een bijzondere straatmuzikant die fraaie geluiden wist te halen uit iets wat lijkt op een wok met deukjes. ,,Wat is het leven toch fucking mooi'', beschrijft de actrice haar gevoel. In een filmpje krijgen haar volgers en passant ook een blik op de behaarde borst van Freek.

Wat is het leven soms fucking mooi! Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jul 2017 om 1:42 PDT

Zwaar ontbijt voor Miljuschka

Miljuschka Witzenhausen had vanmorgen kennelijk moordende honger want er stonden met banketbakkersroom gevulde bolussen op het ontbijtmenu. Of al het gebak van de firma Robèrt uit Oisterwijk op ging, laat ze wijselijk in het midden.

Met banketbakkersroom gevulde bolussen voor ontbijt🐽 Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jul 2017 om 1:41 PDT

Baby Pauline weer terug

Pauline Wingelaar (30), die negen jaar geleden nationale roem vergaarde dankzij de RTL-realityserie Echte Gooische Meisjes, is superblij. Begin juli beviel ze in de Italiaanse stad Lucca, zeven weken eerder dan gepland, van zoontje Diederik. Gisteren werd het jongetje per ambulance vanuit Italië naar Nederland gebracht. ,,En hij doet het hartstikke goed.'' Pauline is getrouwd met Harmen Bisschop van Tuinen. Samen hebben ze al een zoontje: Reinier (2015).

Jochem op 'Ibiza'

Komediant Jochem Myjer gaat helemaal uit zijn dak op het strand. Waar hij verblijft? In het Ibiza van het noorden! Een filmpje van zijn gelukzalige en lachwekkende adhd-momentje zette hij vandaag op sociale media. Maar het blijkt al gisteren opgenomen.

Op vakantie weet je de dagen niet meer! #ibizavanhetnoorden Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jul 2017 om 1:24 PDT

Mayday stapt in Sitges

Diva Mayday, een van Nederlands bekendste travestieten, zet momenteel eens goed de bloemetjes buiten in het Spaanse Sitges. En natuurlijk liep 'ze' daar wat lekkere hapjes tegen het lijf.

Claudia krijgt koptelefoon

Cabaretière Claudia de Berij kreeg gisteren van haar management een koptelefoon, omdat ze volgens eigen zeggen zo leuk en lief aan het werk was. Bij een foto van het ding reageren haar fans vooral op Claudia zelf. ,,Een wonderbaarlijk mooie vrouw'', oordeelt iemand.

Omdat ik dus zo lief hard aan het werk ben en zo knap allemaal liedjes zit te shizzlen kreeg ik zojuist van de directie van Breijwerk deze nieuwe beyerdynamic koptelefoon! Woehoe! Superlief! #zzper #jemoeterzelfwatvanmaken Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 10:25 PDT

Gabi ontspant op warmtebed

Actrice-presentarice Gabi Blaaser begon de dag met een training die kennelijk zo uitputtend was dat ze er van moest bijkomen op een zogenoemd 'warmtebed'. En dat lag zo lekker dat ze in slaap viel.

Kennen jullie deze warmtebedden? Nou ik viel daar dus op in slaap na mijn training😂 @davidlloydamsterdam Thanks voor de 📸 Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jul 2017 om 1:04 PDT

Tatjana's uitzicht

Tatjana en haar vriend, multimiljonair Lex van Hessen, hebben een majestueus uitzicht vanuit hun luxe appartement in Monaco. En natuurlijk laat Kees uit Flodder ons meegenieten van de jaloersmakende Monte Carlo-skyline. En van een leeg kopje koffie en een pilotenbril.

Good morning 👻 Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jul 2017 om 1:10 PDT

Sergio geniet

Topkok Sergio Herman en zijn vrouw, foodblogster Ellemieke Vermolen denken met genoegen terug aan hun vakantie op Ibiza. Het stel heeft twee zoontjes en Sergio uit een eerdere relatie nog twee kinderen. Ellemieke en haar man maken een moeilijke tijd door. Hun derde kindje overleed begin maart kort voor de geboorte.

Thank You my loves! It was magnificent together.❤️🙏🏻 #ibiza2017 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 11:27 PDT

Sem is over

Sem, de 14-jarige zoon van Wendy van Dijk en haar ex-vriend Xander de Buisonjé, is over naar 3 havo. En daar is zijn moeder natuulijk hartstikke trots op. Genoeg reden, aldus de presentatrice, om hem even stiekem via de achteruitkijkspiegel te fotograferen. Of de strak gekamde Sem het kiekje kan waarderen is onbekend.

Voor het stoplicht stiekem gluren naar mijn zoon. Zo trots op hem. Over naar havo 3! #yougosemmie #zotrotsopjou #hardgewerkt #rapportophalen #vakantieieieieieie #❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 10:42 PDT

Touriya is Marokko

Het in Amerika wonende Nederlandse model Touriya Haoud (39), de ex van Hollywoodhunk Greg Vaughan (Beverly Hills 90210 en Charmed), is druk bezig met een fotoshoot in de Marokkaanse stad Marrakesh. Ze stond voor de camera's in het supersjieke La Mamounia hotel. ,,Een magische plek.''

Special thanks to @lamamouniamarrakech , for letting us shoot in this magical place, I have no words for❤️💥// @visit_morocco_ Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jul 2017 om 1:06 PDT

Morsie traint voor marathon

Voormalig topwielrenster Leontien van Moorsel en haar man Michael Zijlaard zijn in de VS aan het trainen voor de marathon in New York. ,,Beetje warm'', aldus Michael die gelijk maar de bijnaam van zijn echtgenote bekendmaakt: Morsie. De jongen links op de foto in Jake, een zoon van Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst.

Vanmorgen lekker even met Jake en Morsie gelopen! Wel beetje warm😬😥#marathon #nyc🗽 #training Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 Jul 2017 om 0:34 PDT

Gijs is gelukkig

Radiomaker Gijs Staverman is sinds enige tijd weer tot over zijn oren verliefd en dat mag de wereld best van hem weten. Bij een selfie waar de tortelduifjes allebei opstaan zet Gijs een aantal veelzeggende hashtags: #liefde en #happy.

Ik ben tot over mijn oren #verliefd op deze vrouw! #danweetjedat #liefde #summer #2017 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 13:39 PDT

Marga gaat op cursus

Zangeres Marga Bult gaat zich tussen alle optredens door inzetten voor het dementievriendelijker maken van Nederland. En voor dat doel heeft ze zich ingeschreven voor een cursus. De Rechtop in de wind-vocaliste is al jaren ambassadeur van Alzheimer Nederland en als oud-verpleegkundige goed op de hoogte van de aandoening die ook haar vader trof.

Hoe leuk is dit. Zin in.💪 @alzheimernederland @samendementievriendelijk @dementievriendelijke_gemeenten @dementievandaag @vergeetdementieonthoumens 🍀 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 9:05 PDT

Frank naar graf vader

De Brabantse volkszanger Frank van Etten (35), bekend van onder meer de hit 'Ik sta in lichterlaaie', heeft gisteren een bezoek gebracht aan het graf van zijn in 2015 overleden vader. ,,Ik hou van je'', rouwt Frank die verse plantjes had meegenomen om de zerk wat op te leuken.

Ik ga jou nog veel trotser maken ! Hvj pa ❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 1:26 PDT

Marion zoekt verkoeling

De Nederlandse fictieschrijfster Marion Pauw had het kennelijk bloedheet tijdens een wandeling in het republiekje Costarica in Centraal-Amerika. Dus zocht ze wat verkoeling onder een spetterende waterval. De foto van Marion onder die natuurlijk douche is helaas onscherp. Mogelijk door de waterdamp of -druppels.