Katy Perry in beeld bij American Idol

Drukte bij boekpresentatie ‘Verhalen Hugo Borst zijn bron van herkenning’

13 mei Uit het hele land kwamen vanmiddag belangstellenden naar TivoliVredenburg voor de boekpresentatie van ‘Ach, moedertje’ van Hugo Borst. De empatische verhalen van Borst over zijn dementerende moeder in een verpleeghuis zijn voor iedereen in de bijna volle zaal herkenbaar.