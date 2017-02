Katy Perry lanceert nieuw nummer

De 32-jarige popster hintte dinsdag al op Instagram op een nieuw nummer die ze naar verluidt vrijdag uit zou brengen. Katy voegde vandaag de daad bij het woord. Op Facebook deelde ze de video die bij het liedje hoort. In de clip wordt in een poppenhuis een minuscuul bordje spaghetti bereid voor een knaagdier, gemaakt met behulp van mensenhanden.



Fans hebben lang moeten wachten op nieuwe muziek van Katy. Het laatste album van de Amerikaanse zangeres, 'Prism', stamt uit 2013. Ter ere van de Olympische Spelen afgelopen zomer kwam Perry nog met de meezinger 'Rise'. Deze verrassende, nieuwe sound lijkt ze niet door te zetten in haar komende nummers. Met de single 'Chained to the Rythm' gaat de zangeres namelijk weer terug naar haar welbekende 'poppy-sound'.



Katy's nieuwste nummer is geschreven door zangeres Sia en geproduceerd door Max Martin, een populaire producer onder popsterren. Martin mag zichzelf onder andere medeverantwoordelijk noemen voor hits van sterren als Taylor Swift, P!nk, The Weeknd en Maroon 5. Ook werkte hij al eerder met Perry aan haar laatste album.



In de track roept de zangeres op om vooral te blijven dansen en iets moois van het leven te maken, ondanks alle verschrikkelijke dingen die zich in de wereld afspelen.